Goedenavond,

Terwijl half Nederland pakjesavond viert, heb ik een nieuwsbrief voor je geschreven (nee, niet op rijm). Ik wil het met je hebben over:

Wat ChatGPT ons laat zien over de mogelijkheden van generatieve kunstmatige intelligentie.

The Washington Post geeft gebruikers een persoonlijk jaaroverzicht a la Spotify Wrapped.

Hoe gaat het met moderatie op Twitter?

ChatGPT maakt de kracht van generatieve AI inzichtelijk

"a cartoon of an ai writing a newsletter" (gegeneerd door DALL·E 2)

ChatGPT is een tool die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om te communiceren met gebruikers. Deze tool is gebaseerd op het GPT-3-model, dat geavanceerde taalverwerking en -begrip heeft.

Met ChatGPT kunnen gebruikers een gesprek voeren met de tool, die vervolgens antwoorden geeft die gebaseerd zijn op de ingevoerde tekst. De tool kan ook vragen stellen en zelfs meningen geven over verschillende onderwerpen.

Er zijn verschillende toepassingen van ChatGPT. Zo kan het gebruikt worden als een virtuele assistent, die gebruikers kan helpen bij het beantwoorden van vragen of het opzoeken van informatie. Het kan ook gebruikt worden in customer service-omgevingen, om klanten te helpen met vragen of problemen.

Daarnaast kan ChatGPT ook ingezet worden in educatieve omgevingen, om leerlingen te helpen met het oefenen van taalvaardigheden of het beantwoorden van vragen over bepaalde onderwerpen.

In het algemeen biedt ChatGPT een snelle en gemakkelijke manier om te communiceren met kunstmatige intelligentie, waardoor het een waardevolle tool is voor verschillende toepassingen.

"Geef me een uitleg over de werking en de mogelijke toepassingen van ChatGPT", vroeg ik aan de tool ChatGPT, die afgelopen week beschikbaar kwam en bovenstaande was zijn reactie. Tot aan deze alinea is deze tekst geschreven door deze tool, waarmee je via een chatinterface gebruik kunt maken van het het taalmodel GPT. En aangezien het een chat is kun je ook doorvragen: "Kun je nog iets meer vertellen?"

Ja, ChatGPT kan ook gebruikt worden in creatieve omgevingen, zoals bij het schrijven van verhalen of gedichten. De tool kan helpen bij het genereren van ideeën en suggesties voor tekst, waardoor het een nuttige tool kan zijn voor schrijvers en kunstenaars.

Daarnaast kan ChatGPT ook gebruikt worden in de zakelijke wereld, bijvoorbeeld bij het opstellen van rapporten of presentaties. De tool kan helpen bij het verzamelen van gegevens en het op een gestructureerde manier presenteren van informatie.

In het algemeen biedt ChatGPT een flexibele en krachtige tool voor communicatie en informatieverwerking, die in verschillende omgevingen kan worden ingezet.

"Zijn er ook toepassingen te bedenken voor journalisten?"

Ja, er zijn diverse toepassingen te bedenken voor journalisten waarbij ChatGPT kan helpen. Zo kan ChatGPT bijvoorbeeld worden ingezet om snel en gemakkelijk informatie te verzamelen over specifieke onderwerpen of om te helpen bij het redigeren van artikelen.

Daarnaast kan ChatGPT ook worden gebruikt om te helpen bij het bedenken van titels en koppen voor artikelen, het aanvullen van quotes en het zoeken naar gerelateerde bronnen en aanvullende informatie.

Tot slot kan ChatGPT ook worden ingezet om te helpen bij het ontwikkelen van ideeën voor nieuwe artikelen of om te assisteren bij het maken van afspraken met bronnen en het plannen van interviews. In al deze gevallen kan ChatGPT journalisten dus helpen om efficiënter te werken en om betere en uitgebreidere artikelen te schrijven.

"Kun je dit artikel voor me samenvatten in het Nederlands?"

In dit artikel van TechCrunch wordt aandacht besteed aan ChatGPT, een chatbot-systeem dat gebruikmaakt van de GPT-3-technologie van OpenAI. Het artikel benadrukt dat de technologie zeer krachtig is, maar dat de implementatie ervan net zo belangrijk is voor het succes van het systeem. Het artikel bespreekt ook enkele voorbeelden van hoe ChatGPT kan worden ingezet, zoals voor klantenservice en educatie.

Probeer het vooral zelf even en je zult verbaast zijn van hoe goed dit systeem werkt. De kans is wel groot dat je niet meer toekomt aan het lezen van de rest van mijn nieuwsbrief.

The Washington Post geeft gebruikers een persoonlijk jaaroverzicht

Afgelopen week verscheen Spotify Wrapped weer. Dat is het persoonlijke jaaroverzicht van Spotify, waarin je als gebruiker een overzicht krijg van waar je hoe vaak naar hebt geluisterd. Deze statistieken overspoelden vlak na het uitkomen van Wrapped mijn Instagram en ook zelf kon ik het niet laten om even te kijken of de kindermuziek inmiddels mijn account heeft overgenomen (het viel mee).

Bij The Washington Post is er iemand geweest die waarschijnlijk vorig jaar tijdens het uitkomen van Spotify Wrapped heeft geroepen: "Zoiets moeten we ook maken, maar dan voor onze lezers." Want de krant heeft op basis van zijn lezersdata een zelfde soort tool gebouwd.

Oké, ik moet erbij zeggen: dat is niet helemaal hoe het is gegaan, maar ik zag het al helemaal voor me. Het ontwikkelen van deze tool is best wel een lang proces geweest waarbij in eerste instantie het idee was om terug te blikken op het nieuws, maar dat vonden lezers toch niet zo interessant als ze bij The Washington Post hadden verwacht.

Het proces resulteerde in Newsprint, waarmee abonnees kunnen terugkijken op hun leesgedrag van het afgelopen jaar. Hoeveel artikelen heb je gelezen over hoeveel onderwerpen? Welke journalisten zijn favoriet? En hoe verhoudt jouw leesgedrag zich tot dat van anderen? Ook kom je er achter wie je favoriete journalisten zijn.

Uiteraard kunnen lezers de statistieken delen op social media, net als bij Spotify Wrapped, wat het niet alleen een tof extraatje maakt voor abonnees, maar ook een interessant marketingmiddel.

Nu geloof ik niet dat het heel veel zin heeft als alle nieuwsmedia zoiets gaan bouwen, want dan is de lol er snel vanaf. Maar het leert wel dat het helpt om ook buiten je eigen branche te kijken naar goede ideeën. Immers: beter goed gejat...

Ik wil nog even terugkomen op mijn vorige nieuwsbrief...

Naar aanleiding van het stuk 'Grote onderwerpen moet je blijven uitleggen, maar hoe?' in mijn vorige nieuwsbrief, kreeg ik een reactie van Stefan:

Ik ben het zo met je eens bij dat stuk in je nieuwsbrief over dat grote onderwerpen uitgelegd moeten blijven worden. Een van mijn grootste frustraties in de journalistiek is vaak de reactie van eindredacteuren 'Dit is geen nieuws' of 'Dit weet iedereen al'. En dat is vaak het geval bij mensen die het nieuws langer/intensiever volgen of mensen die zich echt in een onderwerp verdiepen.

"Eindredacteuren die zeggen 'Dit weet iedereen al' moet je gewoon om bewijs vragen voor hun statements. Er wordt te veel gedaan vanuit aannames over wat het publiek weet of wil weten", was mijn reactie op hem.

De rest van de week bleef dit door mijn kop spoken. Hoe kan het dat journalisten altijd willen werken basis van feiten, van onderzoek, van bronnen en als het gaat om hun publiek een deel plots werkt vanuit aannames? Je zou toch dezelfde houding moeten hebben tegenover wat je publiek wil en doet als die je hebt bij het nieuws zelf?

Praat met je publiek. Vraag wat ze weten, wat ze willen weten, hoe ze dat willen weten. Zoek naar manieren om hier achter te komen, duik in de data, probeer dingen uit, zet experimenten op. Leer van en over je publiek!

Wel leven in een tijd waarin er meer media-aanbod dan ooit is en een groeiend deel van het publiek 'nieuws' consumeert van personen op social media en complotmedia in plaats van gevestigde media. Een tijd waarin de journalistiek alles op alles zouden moeten stellen om het publiek beter te bedienen, om mensen vast te houden of zelfs terug te winnen. Dat lukt niet op basis van gevoel, op basis van aannames. Dat kan enkel op basis van onderzoek, van kennis, van feiten.

Hoe gaat het met moderatie op Twitter?

"a blue bird with dollar bills in its beak in front of a European flag" (gegeneerd door DALL·E 2)

Ik ontkom er niet aan om het weer even te hebben over Twitter, want inmiddels beginnen we echt te zien wat het beleid van Elon Musk bij het bedrijf betekent. En dan heb ik het niet over blauwe vinkjes of ruzie met Apple, maar over wat er daadwerkelijk op het platform gebeurt.

Een paar headlines van afgelopen week:

Het aangepaste moderatiebeleid van Twitter en het gebrek aan mensen die überhaupt kunnen modereren zorgen ervoor dat Twitter een nog onprettigere en onveiligere plek wordt dan het al was. Er is eigenlijk maar één lichtpuntje en dit is dat Kanye West opnieuw geblokkeerd is na antisemitische tweets.

In een blogpost claimt het bedrijf nog steeds alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat Twitter veilig, inclusief, vermakelijk en informatief is voor iedereen. Een stuk dat duidelijk is geschreven om adverteerders gerust te stellen. Een paar zaken vallen hierbij op:

Our approach to policy enforcement will rely more heavily on de-amplification of violative content: freedom of speech, but not freedom of reach. Our Trust & Safety team continues its diligent work to keep the platform safe from hateful conduct, abusive behavior, and any violation of Twitter’s rules. The team remains strong and well-resourced, and automated detection plays an increasingly important role in eliminating abuse.

Twitter wil dus meer gaan inzetten op automatische moderatie, terwijl al het onderzoek tot nu toe laten zien dat dergelijke systemen nog niet genoeg zijn en dat je heel veel menselijke moderatoren nodig blijft hebben. Daarnaast valt op dat Twitter content die de gebruikersregels overtreed voortaan wil modereren door het bereik te verkleinen. Je mag dus iemand gewoon bedreigen via een reply, maar Twitter zorgt er dan voor dat alleen bedreigde het ziet en niet de rest van het sociale netwerk. Of iets in die richting...

De grote uitloop van Twitter-gebruikers is tot op heden nog uitgebleven. Ondanks de vele oproepen om mensen te gaan volgen op Mastodon, zijn gebruikers niet massaal overgestapt. En ook het platform Post, dat vooral interessant probeert te zijn voor journalisten (en hun publiek), is tot op heden niet het Twitter-alternatief gebleken. Zolang Twitter online is en er geen echt alternatief is, blijven mensen gewoon tweeten. Zeker journalisten.

Ondertussen wordt er steeds meer gekeken naar Europa. In de EU treedt in februari de Digital Service Act in werking, die een heleboel eisen stelt aan een platform als Twitter als het gaat om onder meer contentmoderatie, het blokkeren van gebruikers en het bestrijden van de verspreiding van desinformatie. Twitter moet nog flink wat werk verzetten om aan deze regelgeving te voldoen. Er is afgelopen week een meeting geweest tussen Elon Musk en eurocommissaris Thierry Breton, maar het bedrijf heeft geen team meer in Brussel dat kan samenwerken met de EU. Dat kan Twitter nog wel eens een flinke bak geld gaan kosten, want het bedrijf riskeert een boete van maximaal 6 procent van zijn jaaromzet als het niet aan de DSA voldoet. Het is wat dat betreft een geluk voor Elon Musk dat de omzet flink gekelderd is doordat adverteerders massaal zijn weggelopen.

Dit wil ik ook nog met je delen

Fijne week,

Elger