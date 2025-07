Britse mediawaakhond wil dat BBC actiever wordt op YouTube

Ik ben inmiddels alweer een week druk als adjunct-hoofdredacteur van Kermis FM. Dit is het tweede en laatste weekend. Mocht je meer willen weten over wat ik daar precies doe, dan kun je op indebuurt een interview lezen met collega Arno en mijzelf.

In deze nieuwsbrief wil ik het met je hebben over een bijzonder advies van de Britse mediawaakhond Ofcom.

Britse toezichthouder wil dat de BBC prominent aanwezig is op YouTube, omdat tv-kijkers afhaken

De Britse toezichthouder Ofcom heeft deze week een opvallend advies gepubliceerd. De organisatie, die qua taken een soort combinatie is van het Commissariaat voor de Media en de ACM, waarschuwt dat publieke televisie onder druk staat en dat de oplossing is dat content van de publieke omroep wordt geplaatst op platforms als YouTube en daar ook vindbaar is voor het publiek. Vooral voor nieuws- en kindertelevisie is dit belangrijk.

Ofcom schrijft dat de BBC, al wordt de Britse publieke omroep niet bij naam genoemd, met YouTube moet samenwerken om te zorgen dat content van de omroep prominent aanwezig en makkelijker vindbaar is. De Britse overheid zou regulering kunnen gebruiken om dit voor elkaar te krijgen, adviseert de toezichthouder.

Prominentie is een term die regulerende instanties en beleidsmakers gebruiken. Het betekent dat via regulering of afspraken wordt gezorgd dat bepaalde content zichtbaar en vindbaar is. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren met journalistiek of educatieve producties of de content die publieke omroepen maken, waar het nu ook in het VK over gaat.

In veel landen wordt hier over gesproken, ook in Nederland. Het was zelfs terug te vinden in het regeerprogramma van het kabinet Schoof als iets dat onderzocht moet worden, nadat de WRR hier vorig jaar voor had gepleit in het rapport 'Aandacht voor Media' (pdf).

Wat dat betreft is het punt van prominentie geen gek advies. Ook het advies om actief content aan te bieden op platforms als YouTube is niet vreemd. In het onderzoek 'Jongeren, nieuws en sociale media' (pdf) dat het Commissariaat voor de Media vorig jaar publiceerde, werd ook actief opgeroepen dat nieuwsmedia actiever moeten zijn op platforms waar jongeren actief zijn.

Ofcom trekt het echter breder en roept ook op tot samenwerkingen met een platform als YouTube door de BBC. En dat niet alleen: volgens de toezichthouder is schaalvergroting nodig om de concurrentie aan te gaan met internationale streamingdiensten. Dit geldt voor zowel publieke als commerciële omroepen uit het Verenigd Koninkrijk. Dat is interessant als je dat afzet tegen Nederland, waar de overname van RTL Nederland door DPG Media pas na heel lang wikken en wegen werd goedgekeurd.

Ofcom schrijft daarover:

Scale is critical for the public service broadcasters and other domestic broadcasters to connect with audiences and compete with global streaming platforms – who, in some cases, they depend on to reach viewers.

Competition and plurality need to be preserved, but broadcasters must be more ambitious in pursuing strategic and technological partnerships.

Het hele stuk van de Britse toezichthouder geeft een heel duidelijk signaal af: als er geen fundamentele dingen veranderen raakt de publieke omroep zijn publiek kwijt. Eigen platforms maken zijn daarbij niet de (enige) oplossing; wat de publieke omroep maakt, moeten mensen tegenkomen op platforms als YouTube, omdat ze het anders gewoon helemaal niet meer tegenkomen.

Wat er uiteindelijk met dit advies van Ofcom gebeurt is natuurlijk de vraag, maar het maakt de weg vrij om verder te gaan nadenken over wat een publieke omroep in de toekomst zou moeten zijn en om hier vervolgens ook werk van te maken. In Nederland is daarvoor mijn gevoel nog te weinig ruimte. We zijn vooral druk met zinloze omroepfusies in plaats van te kijken hoe de publieke omroep ook in de toekomst blijft doen waar hij voor is opgericht.

Niks missen? Abonneer! In mijn nieuwsbrief praat ik je bij over online media en innovatie in de journalistiek. Wekelijks verstuur ik een gratis editie. Aanmelden Email sent! Check your inbox to complete your signup. Ik ga netjes om met je mailadres en je kunt je altijd met twee klikken uitschrijven.

Kort