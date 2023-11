5 grote risico's voor de toekomst van nieuwsbrieven

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik ben toe aan weekend. Niet alleen omdat ik een aantal drukke werkweken achter de rug heb, maar natuurlijk ook vooral vanwege het nieuws van afgelopen week. De onverwachte winst van de PVV, die bij de journalistiek en de NPO zorgt voor de nodige zorgen. Maar ook vanwege de bizarre soap bij OpenAI. Maandag, toen ik mijn nieuwsbrief schreef, leek het erop dat een terugkeer van Sam Altman als CEO uitgesloten was, maar niets bleek minder waar: Altman is inmiddels weer de baas van het AI-bedrijf. Ik kom daar maandag zeker even op terug.

Vandaag heb ik behoefte om even iets heel anders met je te bespreken.

Is er wel toekomst voor nieuwsbrieven?

Ik volg de ontwikkeling en mogelijkheden van nieuwsbrieven al sinds de renaissance van het medium begon. Niet alleen omdat ik zelf deze nieuwsbrief schrijf, maar vooral omdat ik het zo'n ongelofelijk simpel en krachtig medium vind. Het feit dat je publiek niet naar jou toe hoeft te komen en de directe relatie die je met hen hebt zonder dat er allerlei grote platformbedrijven tussen zitten, zijn ongelofelijk krachtig. En iedereen heeft e-mail, waardoor in theorie iedereen onderdeel kan uitmaken van je potentiële publiek. Daar komt bij dat je in een paar uur een nieuwsbrief opzet, waardoor het het perfecte MVP - een zo simpel mogelijke versie van je product - is om iets nieuws uit te proberen.