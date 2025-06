5 belangrijke inzichten uit het Digital News Report 2025

Gisteren verscheen het Digital News Report 2025. Voor het zesde jaar op rij mocht ik op de dag van publicatie een webinar presenteren waarin uitgebreid werd doorgepraat over de inhoud van het rapport. Op dit moment staat dat nog niet online om terug te kijken, maar ik hoop de link in mijn nieuwsbrief van komende zaterdag alsnog te kunnen delen.

Voor jou als betalend lid, licht ik in deze nieuwsbrief vijf belangrijke inzichten uit het Digital News Report van dit jaar uit. En alvast een kleine spoiler: er staat weinig positiefs in dit jaar.