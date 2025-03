4 dingen die ik tot nu toe leerde op SXSW

Op dit moment ben ik voor de achtste keer op SXSW en dit is wat me dit jaar opvalt.

Elf jaar geleden ging ik voor het eerst naar Austin in Texas voor SXSW. Een conferentie/festival waar ik veel over had gehoord, maar moeilijk grip op kon krijgen. Een gekke combinatie van een tech/online-conferentie met een filmfestival en een showcase-muziekfestival. En zelfs dat tech-deel is breed, Interactive genaamd, dat gaat van online marketing tot nieuwe technologie tot het aankaarten en oplossen van maatschappelijke problemen.

Tijdens de eerste editie werd ik overweldigd door de hoeveelheid sessies (tientallen tegelijk) en de hoeveelheid locaties waar die plaatsvonden. Mijn eerste keer was één grote cursus in wat SXSW is, maar vooral ook hoe het werkt, maar ik werd ook vooral verliefd op het festival. Het is een plek die ervoor zorgt dat ik grote lijnen zie en dwarsverbanden leg omdat er zoveel dingen samenkomen; juist doordat ik niet alleen bij mediasessies zit. Dat gebeurt deels al terwijl ik in Austin ben, maar vooral ook in de dagen daarna. Ik heb geleerd dat ik na een week SXSW echt even de tijd nodig heb om de grote lijnen en dwarsverbanden te zien.

Op dit moment ben ik voor de achtste keer op SXSW, ik heb verstek moeten laten gaan in het jaar dat ik voor mezelf begon en toen ik net drie weken vader was. Daarnaast weet ik niet of een bezoekje aan Austin in de toekomst nog nodig is: in juni vindt de eerste editie van SXSW London plaats. Hetzelfde concept, maar dan op een andere plaats. Nu is SXSW voor mij ook erg verbonden aan de plek, Austin, dus ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als je hetzelfde doet in Londen.

Maar dat is voor later: ik zit nu nog midden in SXSW. Het is daardoor nog te vroeg om in mijn hoofd de grote lijnen en dwarsverbanden allemaal. Wel deel ik in deze nieuwsbrief een aantal dingen die me dit jaar zijn opgevallen. Ik moet er meteen bij zeggen: het is een beetje een samenraapsel van een aantal random dingen...